Спасатели обнаружили тело российского альпиниста на Эльбрусе

Спасатели обнаружили тело погибшего российского альпиниста на Эльбрусе. Об этом сообщили в МЧС Кабардино-Балкарии.

«По состоянию на 14:20 мск спасателями МЧС России обнаружены все четыре тела. В настоящее время осуществляется спуск тел», — говорится в сообщении.

Четвертым погибшим был россиянин, другие три — иностранные туристы. Их тела были обнаружены ранее.

25 июля иностранный альпинист спустился с Эльбруса и сообщил, что его спутникам стало плохо на высоте более 5000 метров. Всего на горе остались шесть человек. Тела двоих из них обнаружили достаточно быстро, они были эвакуированы. Позже был найден живым еще один член группы. Обоих пострадавших доставили в больницу.

По данным Reuters, все участники восхождения — жители города Зеница в Боснии и Герцеговине. Начальник спасательного отряда Альберт Хаджиев подчеркнул, что иностранцы совершали восхождение без сопровождения гида. На фоне произошедшего глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. В Боснии и Герцеговине решили объявить день траура. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее выживший на Эльбрусе альпинист назвал причину гибели туристов.