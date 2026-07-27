Найдены тела иностранцев, пропавших при восхождении на Эльбрус

Спасатели нашли тела иностранных альпинистов, пропавших при восхождении на гору Эльбрус на Кавказе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС РФ.

«Тела иностранцев нашли, сейчас их готовят к спуску», — рассказал источник агентства.

25 июля иностранный альпинист спустился с Эльбруса и сообщил, что его спутникам стало плохо на высоте более 5000 метров. Всего на горе остались шесть человек. Тела двоих из них обнаружили достаточно быстро, они были эвакуированы. Позже был найден живым еще один член группы, поиски оставшихся троих человек приостановили до 27 июля из-за непогоды.

По данным Reuters, все участники восхождения — жители города Зеница в Боснии и Герцеговине. Начальник спасательного отряда Альберт Хаджиев подчеркнул, что иностранцы совершали восхождение без сопровождения гида. На фоне произошедшего глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. В Боснии и Герцеговине решили объявить день траура. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее была названа причина гибели боснийцев на Эльбрусе.