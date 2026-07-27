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Россиянам объяснили, как выбрать этаж в новостройке и не пожалеть

Эксперт Межевикин: на вторичке первый этаж дешевле на 10–15%
Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

При выборе квартиры вопрос этажа — вечный камень преткновения, рассказал «Газете.Ru» Евгений Межевикин, директор по маркетингу компании OCTOBER GROUP. Универсального ответа нет, но есть три практических ориентира.

«Первый — бюджет. На вторичке квартиры на первом этаже дешевле на 10–15% — старый фонд, шумная улица, плохая освещенность. В новостройках минусы нивелируют высоким цокольным этажом, закрытыми дворами и дополнительной изоляцией. Верхние этажи дороже за счет видов и отсутствия соседей. Первый этаж с патио или отдельным входом может стоить дороже, чем на 3–5 этаже», — объяснил он.

Второй — образ жизни. Самый востребованный диапазон — 4–7 этажи: поломка лифта, пожар, напор воды. В высотных башнях (30+) логика меняется — покупатели голосуют глазами и статусом: панорамный вид, приватность, престиж.

«Как выбирают этаж в мире: в США и Европе пентхаус — статусный сегмент. 13-й этаж часто исключают из-за суеверий. В Японии предпочитают малоэтажное жилье из-за землетрясений», — рассказал специалист.

Третий — новые форматы. Девелоперы строят сити-хаусы — двухуровневые квартиры на первых этажах с отдельным входом. Квартиры с террасами увеличивают стоимость на 15–25%. В премиум-сегменте средняя этажность выросла с 20 до 27 этажей. В элитном сегменте — высотность до 10 этажей, ценят камерность.

Что касается ликвидности, то ее снижают: первый этаж в старом фонде, последний во вторичке (протечки, зависимость от лифта). Повышают: первый этаж с патио, последний с террасой в современных домах. При этом сегодня на ликвидность сильнее влияет локация и репутация девелопера, чем номер этажа.

«Выбор этажа — компромисс между бюджетом и укладом жизни. Оценивайте не цифру, а совокупность условий», — резюмирует Межевикин.

Ранее россияне стали фиктивно разводиться для покупки дома по семейной ипотеке.

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