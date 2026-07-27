«Мужчины игнорируют»: врач назвал опасную болезнь, которая проявляется уже после 40 лет

Первые симптомы аденомы простаты могут появиться уже после 40 лет, но многие не обращают на них внимания или предпочитают не видеть. При этом аденома предстательной железы — одно из самых распространенных урологических заболеваний у мужчин. Об этом «Газете.Ru» рассказал профессор, уролог, хирург, андролог клиники RTH Revival Алексей Подойницын.

Одним из первых признаков аденомы могут стать изменения привычного мочеиспускания: мужчина начинает чаще вставать ночью в туалет, замечает ослабление струи мочи, дольше ждет начала мочеиспускания или ощущает, что мочевой пузырь опорожняется не полностью. Также могут появляться внезапные сильные позывы, которые сложно контролировать.

«Аденома простаты редко начинается резко. Чаще всего мужчина сначала замечает небольшие изменения, которые легко списать на возраст или усталость. Если раньше ночью не приходилось вставать в туалет, а затем такие ситуации стали регулярными, изменилась сила струи или появилось ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря — это повод обратиться к урологу», — рассказал он.

По наблюдениям врача, мужчине часто психологически проще объяснить происходящее фразами «показалось», «просто стал старше» или «это временно», чем признать необходимость обратиться к врачу. Многие предпочитают не замечать проблему, пока она не начинает серьезно влиять на качество жизни.

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) чаще развивается у мужчин старшего возраста. По данным специалистов, признаки заболевания встречаются примерно у четверти мужчин в возрасте 40–50 лет, а после 60 лет — примерно у каждого второго. При этом точное количество пациентов с аденомой простаты в России подсчитать сложно: многие мужчины обращаются за медицинской помощью только тогда, когда симптомы становятся выраженными.

«Мужчинам после 40–45 лет важно проходить регулярные обследования у уролога, даже если выраженных жалоб пока нет. Ранняя диагностика позволяет выявить изменения на начальной стадии, подобрать подходящую тактику наблюдения или лечения и избежать осложнений, связанных с нарушением работы мочевыводящих путей», — отметил профессор.

Врач напоминает: проблемы с мочеиспусканием не стоит считать неизбежным возрастным изменением. Такие симптомы могут быть связаны с разными заболеваниями, поэтому важно вовремя пройти обследование и установить причину.

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