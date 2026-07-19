Уролог объяснил, что делать, если пропала утренняя эрекция

Ночные и утренние эрекции возникают сами по себе во сне, без всякого возбуждения, и многие мужчины не придают им значения. При этом их регулярное исчезновение бывает ранним звоночком. О том, что означает этот сигнал, «Газете.Ru» рассказал уролог Скандинавского Центра Здоровья Леонид Боханов.

За ночь у здорового мужчины проходит несколько таких эпизодов, во время быстрой фазы сна. Это своеобразный тест-драйв: организм проверяет, что сосуды, нервы и гормоны в порядке, и заодно снабжает ткани полового члена кислородом. Со сновидениями и возбуждением это никак не связано.

«Если утренние и ночные эрекции исчезают регулярно и надолго, это повод присмотреться к здоровью. За таким симптомом может стоять снижение тестостерона, проблемы с сосудами или апноэ сна — остановки дыхания, которые рвут глубокие фазы сна», — объясняет Боханов.

Врач уточняет, что единичное утро без эрекции ни о чем не говорит: на нее влияют усталость, алкоголь накануне и недосып. Значение имеет устойчивая картина, когда сигнал пропадает неделями.

«На приемах мы видим мужчин, которые заметили, что утренние эрекции пропали, и вовремя пришли. Часто у них находят или дефицит тестостерона, или начальные проблемы с сосудами, которые проще скорректировать на раннем этапе», — отмечает уролог.

Насторожиться стоит мужчинам с лишним весом, храпом с остановками дыхания, при снижении полового влечения и упадке сил. В этом случае уролог советует проверить уровень тестостерона, сосуды и качество сна, не списывая все на возраст. Разобраться помогают несколько простых шагов: анализ крови на гормоны, оценка сосудов и, при храпе с остановками дыхания, исследование сна.

«Утренняя эрекция — простой и честный индикатор мужского здоровья. Когда она надолго исчезает, тело обращает на себя внимание. Разумнее прийти к урологу и разобраться в причине, чем ждать, пока добавятся другие симптомы», — подытожил Леонид Боханов.

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