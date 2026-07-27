Жвачка натощак оказалась опасна для здоровья

Жевательная резинка натощак может создавать лишнюю нагрузку на пищеварительную систему. Само по себе однократное жевание не вызовет серьезных последствий, но если делать это постоянно, особенно утром до еды, это может привести к неприятным последствиям для здоровья. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Рушан Исаев.

По словам специалиста, во время жевания организм получает сигнал о скором поступлении пищи.

«Начинает активно выделяться слюна, усиливается выработка желудочного сока, а также запускаются процессы, связанные с сокращением желчного пузыря и выделением желчи в кишечник. Однако еды в этот момент не поступает, поэтому пищеварительная система работает «вхолостую», — объяснил Исаев.

Как отметил врач, при регулярном повторении такой ситуации у людей с чувствительным желудком могут появляться чувство голода, дискомфорт или боли в верхней части живота, изжога и тошнота. Особенно осторожными следует быть пациентам с гастритом, язвенной болезнью, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и повышенной кислотностью желудка.

Отдельно гастроэнтеролог обратил внимание на желчный пузырь. Его сокращение происходит в ответ на сигнал о начале приема пищи. Если желчь регулярно выделяется в кишечник без последующего поступления еды, это может нарушать нормальную работу желчевыводящей системы.

«У людей, уже имеющих хронический холецистит, дискинезию желчевыводящих путей или склонность к застою желчи, такая привычка способна провоцировать чувство тяжести в правом подреберье, горечь во рту и усиление существующих жалоб», — предупредил специалист.

Кроме того, многие жевательные резинки содержат сахарозаменители — сорбит, ксилит или маннитол. При употреблении в большом количестве они могут вызывать вздутие живота, повышенное газообразование и послабление стула.

«Если хочется освежить дыхание или уменьшить чувство голода, лучше использовать жевательную резинку после еды и ограничивать время жевания 10–15 минутами. Именно после приема пищи она действительно приносит пользу, стимулируя слюноотделение, нейтрализуя кислоту и помогая очищать полость рта. А вот превращать ее в замену завтрака или использовать натощак на постоянной основе гастроэнтерологи не рекомендуют», — резюмировал Исаев.

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