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Названы самые «вкусные» для комаров россияне

Биотехнолог Дурманов: алкоголь и темная одежда привлекают комаров
olko1975/Shutterstock/FOTODOM

Комары действительно кусают одних людей чаще, чем других. Для них человек — мишень, выделяющая углекислый газ, тепло и летучие вещества. Привлекательнее всего запах молочной кислоты и других естественных выделений кожи, рассказал «Газете.Ru» Николай Дурманов, специалист в области биотехнологий и генной инженерии, доктор медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор».

Химический шлейф образуется в результате взаимодействия пота и микроорганизмов на теле.

«Микробиом кожи вырабатывает массу пахучих веществ в зависимости от состояния и гигиенических привычек», — отмечает эксперт.

Помимо запахов, насекомые ориентируются по зрительным сигналам. Их привлекают контрастные силуэты.

«Десятки миллионов лет эволюции приучили комаров искать движущуюся темную цель. Наша активность и темная одежда действуют как триггер. Если одеться в светлое и замереть, можно стать менее заметным», — напоминает Дурманов.

Употребление алкоголя гарантированно превращает отдыхающего в главную цель.

«Алкоголь повышает привлекательность. Люди становятся активнее, поют, танцуют, сильнее потеют и выделяют больше тепла», — предупреждает биолог.

При этом большинство модных гаджетов и народных методов борьбы с гнусом бесполезны.

«Популярные средства вроде чеснока или витамина B1, а также ультразвуковые отпугиватели и браслеты из интернета практически бесполезны. Это психотерапия для самого человека», — заявляет специалист.

Тяжелее всего укусы переносят дети, пожилые люди и аллергики. Но в средней полосе главная опасность исходит не от вирусов.

«Главный враг человека после укуса — его собственные ногти. Зуд остается главной бедой, при расчесывании легко занести инфекцию», — подчеркивает Дурманов.

Единственное надежное спасение — проверенные репелленты на основе ДЭТА, пикаридина, IR3535 или натуральных масел эвкалипта и лемонграсса. Для походов подходит одежда с пропиткой перметрином — ткань сохраняет свойства даже после множества стирок. Также стоит устанавливать москитные сетки, использовать вентиляторы и уничтожать источники стоячей воды.

«Насекомые ищут не абстрактно «вкусного» человека, а максимально заметного. Тот, кто активно двигается, одет в темное и потеет, становится для них живой вывеской с надписью «еда», — резюмирует Дурманов.

Ранее ветеринар предупредила об опасности укусов комаров для питомцев.

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