Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Россиянам рассказали, как мошенники обманывают жертв от лица госпорталов

В МВД рассказали, как мошенники получают контроль над жертвами от лица госпорталов
Александр Кряжев/РИА Новости

Дистанционные мошенники вовлекают своих жертв в преступления, действуя якобы от сотрудников госпорталов. Об этом сообщили в МВД России, пишет ТАСС.

Мошенники звонят людям не только с целью лишить их денег, но и использовать жертв в своих корыстных целях.

«Злоумышленники, представляющиеся сотрудниками госпорталов, сообщают о проблемах с учетной записью», — пояснили в ведомстве.

Обычно аферисты требуют подтвердить данные через фишинговую ссылку (адрес ссылки ведет на сайт мошенников, который использует личные данные жертвы в своих целях), либо просят передать данные банковской карты для получения полагающейся выплаты. Наибольшую опасность представляет вовлечение граждан в террористическую деятельность, отметили в МВД.

До этого в МВД сообщили, что жертвам телефонных мошенников необходимо незамедлительно заблокировать банковскую карту, сменить все пароли и обратиться в полицию. В ведомстве обратили внимание, что сотрудники банков и государственных учреждений никогда не запрашивают СМС-код, не требуют переводить деньги на «безопасный» счет и устанавливать стороннее приложение.

Ранее пенсионер отдал мошенникам более 13 млн рублей по паролю «солнечный день».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Продаете б/у смартфон? Как вместе с ним не отдать новому владельцу свои данные
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!