Россиянам рассказали, как мошенники обманывают жертв от лица госпорталов

В МВД рассказали, как мошенники получают контроль над жертвами от лица госпорталов

Дистанционные мошенники вовлекают своих жертв в преступления, действуя якобы от сотрудников госпорталов. Об этом сообщили в МВД России, пишет ТАСС.

Мошенники звонят людям не только с целью лишить их денег, но и использовать жертв в своих корыстных целях.

«Злоумышленники, представляющиеся сотрудниками госпорталов, сообщают о проблемах с учетной записью», — пояснили в ведомстве.

Обычно аферисты требуют подтвердить данные через фишинговую ссылку (адрес ссылки ведет на сайт мошенников, который использует личные данные жертвы в своих целях), либо просят передать данные банковской карты для получения полагающейся выплаты. Наибольшую опасность представляет вовлечение граждан в террористическую деятельность, отметили в МВД.

До этого в МВД сообщили, что жертвам телефонных мошенников необходимо незамедлительно заблокировать банковскую карту, сменить все пароли и обратиться в полицию. В ведомстве обратили внимание, что сотрудники банков и государственных учреждений никогда не запрашивают СМС-код, не требуют переводить деньги на «безопасный» счет и устанавливать стороннее приложение.

Ранее пенсионер отдал мошенникам более 13 млн рублей по паролю «солнечный день».