В МВД напомнили россиянам, что необходимо сразу же сделать жертвам аферистов

Жертвам телефонных мошенников необходимо незамедлительно заблокировать банковскую карту, сменить все пароли и обратиться в полицию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рекомендательные материалы МВД.

В ведомстве напомнили, что сотрудники банков и государственных учреждений никогда не запрашивают СМС-код, не требуют переводить деньги на «безопасный» счет и устанавливать стороннее приложение. Более того, злоумышленники чаще всего звонят от имени правоохранительных органов или техподдержки. Также аферисты рассылают фишинговые ссылки и используют программы для получения удаленного доступа к картам и паролям.

До этого эксперты сообщали, что мошенники начали следовать новой тактике обмана россиян, нацеливаясь не на владельцев сбережений, а на их близких людей, в первую очередь — пожилых родственников и подростков. Убедив жертву в опасности, мошенники заставляют ее выполнить определенные действия для решения проблемы, в том числе впустить в квартиру посторонних — лжесотрудников госорганов, открыть дверь курьеру, показать, где хранятся деньги и так далее.

Отмечается, что ущерб от подобных схем достигает полумиллиона рублей.

Ранее сообщалось, что мошенники начали угрожать россиянам «аннулированием трудового стажа».