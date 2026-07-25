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Общество

Пенсионер отдал мошенникам более 13 млн рублей по паролю «солнечный день»

В Нижнем Новгороде пенсионер лишился более 13 млн рублей из-за аферистов
Ilya Naymushin/Reuters

В Нижнем Новгороде 78-летний пенсионер отдал мошенникам крупную сумму, назвав пароль «солнечный день». Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что аферисты позвонили пожилому мужчине и представились сотрудниками силовых ведомств. Его убедили, что все его наличные и ценности нуждаются в срочной проверке, так как с его счетов якобы переводятся средства в недружественную страну.

Пенсионер поверил преступникам, собрал личные накопления в размере более 8 млн рублей и передал их неизвестной женщине у дома на улице Белинского — она назвала ему пароль «солнечный день». На следующий день по тому же адресу он отдал той же пособнице злоумышленник 17 золотых монет с сертификатами стоимостью более 5 млн рублей. Общий ущерб составил почти 13,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что москвич отдал курьеру мошенников сейф с 71 млн рублей.

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