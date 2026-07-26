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Общество

В ТЦ Петербурга пройдут рейды по выявлению подростков-неформалов

«Осторожно, Петербург»: в ТЦ Петербурга будут искать асоциальных подростков
Halfpoint/Shutterstock/FOTODOM

В пользующихся популярностью среди подростков торговых центрах Санкт-Петербурга пройдут рейды в поисках представителей «радикально настроенной молодежи» из «неформальных асоциальных группировок». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Петербург» со ссылкой на план работы по профилактике радикализации школьников.

К посту прикреплен фрагмент документа, из которого следует, что в августе-сентябре сотрудники Центра противодействия экстремизму регионального ГУ МВД РФ, комитета по молодежной политике и соццентра «Контакт» обязаны провести «рейды по местам скопления несовершеннолетних и молодежи» в ТЦ Петербурга.

Предполагается, что в ходе рейдов будут выявлены представители «радикально настроенной молодежи». Распознавать их предлагается по «отличительным внешним атрибутам в одежде» и «различным аксессуарам, относящимся к неформальным асоциальным группировкам».

Цель рейдов — вовлечь подростков «в процесс профилактической работы по дерадикализации и конструктивной социализации в обществе с учетом актуальных тенденций и вызовов».

В посте Telegram-канала уточняется, что в плане работы приводятся статистические данные о росте подростковой преступности более чем на четверть за первую половину текущего года. Из опубликованной статистики следует, что в Санкт-Петербурге за указанный период подростки совершили 339 преступлений, половина из которых квалифицированы как тяжкие или особо тяжкие.

Кроме того, в документе упоминается предотвращенное в январе нападение в одной из школ Василеостровского района, которое планировал совершить 14-летний выходец из Киргизии по наущению неустановленного куратора из соцсетей. В сообщении говорится, что подросток успел приобрести оружие и экипировку для осуществления преступного умысла, но был задержан и выдворен из страны.

Среди других запланированных мероприятий указана городская конференция «Современные вызовы безопасности: профилактика радикализации в образовательной среде и деструктивное поведение школьников», которая должна состояться в августе.

Ранее в СК РФ рассказали, как подростков вовлекают в террористическую деятельность.

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