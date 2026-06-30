Двухлетний мальчик выпал из окна в Калининграде и выжил благодаря поймавшим его прохожим

В Калининграде двухлетний ребенок выпал из окна и выжил благодаря прохожим. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Тургенева. Мальчик, проживающий с семьей на четвертом этаже, выпал из окна.

Случайные прохожие успели вовремя среагировать и поймали ребенка. В результате мальчик не получил серьезных травм, однако его все равно отправили на осмотр в детскую больницу.

До этого в Москве пятилетняя девочка облокотилась на москитную сетку и выпала из окна седьмого этажа. В результате случившегося ребенок не выжил. По факту случившегося организовали процессуальную проверку, ход которой взяла под контроль прокуратура.

Ранее стало известно, что в Сыктывкаре врачи борются за жизнь двухлетней девочки, выпавшей из окна.