Пропавшую полгода назад 20-летнюю студентку нашли мертвой в Красноярске

Человеческие останки, найденные в лесу возле лыжного стадиона в Красноярске, принадлежат 20-летней студентке, пропавшей полгода назад. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Красноярскому краю.

По данным следствия, девушка ушла из дома в ночь с 13 на 14 января 2026 года и не вернулась. Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали ее на автозаправочной станции, она двигалась в сторону лыжного стадиона «Ветлужанка». После местонахождение студентки оставалось неизвестным.

25 июля в ходе масштабных поисковых мероприятий вблизи стадиона были найдены скелетированные останки. На них находилась одежда, в которой девушка ушла из дома. Кроме того, рядом с останками были обнаружены ее паспорт и телефон.

Результаты генетической экспертизы подтвердили, что останки принадлежат пропавшей студентке. Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения девушки, устанавливается точная причина ее смерти.

Портал NGS24.ru со ссылкой на источник уточнил, что в январе загадочно пропала 20-летняя студентка Екатерина Килина. Однако зимой ее поискам мешал большой слой снега.

Ранее волонтеры рассказали об останках, обнаруженных на месте поисков Усольцевых.