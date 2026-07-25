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Человеческие останки нашли в овраге в Красноярске

NGS24.RU: в Красноярске нашли человеческие останки в овраге
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

В Красноярске в овраге обнаружили останки неизвестного человека. Об этом со ссылкой на источник сообщает NGS24.RU.

По данным источника, тело нашли в месте, где зимой шли поиски пропавшей 20-летней студентки Екатерины Килиной. Тогда поискам мешал большой слой снега — в поисковом отряде «ЛизаАлерт» уточнили, что личность погибшего еще не установлена. Принадлежат ли останки Килиной на данный момент лишь предстоит узнать.

До этого волонтеры рассказали об останках, обнаруженных на месте поисков Усольцевых. Добровольцы искали семью в районе Кутурчинского Белогорья, исследуя труднодоступные участки, скальные массивы и густую растительность, в том числе с помощью беспилотников. Им удалось найти кости, но позже выяснилось, что они животного происхождения.

Ранее пьяная жена заколола мужа ножом, расчленила и выбросила останки в реку на Ставрополье.

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