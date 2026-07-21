В Кирове тренер по единоборствам избил пенсионеров в подъезде

В Кирове возбудили уголовное дело против тренера по единоборствам, который напал в подъезде на пожилую пару из-за замечания. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным Telegram-канала Baza, инцидент произошел в подъезде жилого дома. застали незнакомца, когда тот ведрами набирал воду из крана на первом этаже и сделали ему замечание, отметив, что за воду все жильцы платят из своего кармана.

В ответ мужчина ударил пенсионерку в челюсть и избил ее мужа, который попытался заступиться за жену. Пострадавшие обратились в полицию. Нападавшим оказался 39-летний кандидат в мастера спорта по тхэквондо , спортсмен написал на пенсионеров встречное заявление о побоях.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Руководитель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств нападения.

До этого петербуржец впал в кому после того, как сосед по коммуналке избил его табуретом.

Ранее петербуржец избил и ограбил соседа по коммуналке.