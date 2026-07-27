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Общество

Доживший до 100 лет мужчина назвал покер секретом своего долголетия

Daily Star: 100-летний британец считает покер секретом своего долголетия
Виталий Аньков/РИА Новости

Отметивший 100-летний юбилей британец считает покер секретом своего долголетия, пишет Daily Star.

Айвор Паркер впервые познакомился с покером в 1940 году, когда ему было 14 лет. Тогда он играл с друзьями в пабе в. С тех пор карты стали постоянной частью его жизни. По словам британца, игра заставляет мозг постоянно работать: необходимо оценивать вероятность выигрыша, рассчитывать шансы и одновременно наблюдать за поведением соперников.

За десятилетия Паркер научился замечать даже небольшие изменения в поведении игроков. Например, если человек долго сидел расслабленно, а после получения карт внезапно наклонился вперед, это может говорить о том, что ему досталась сильная комбинация.

Мужчина считает, что покер может быть особенно полезен пожилым людям не только как интеллектуальная тренировка, но и как способ поддерживать социальную активность. По его словам, после выхода на пенсию многие начинают реже выходить из дома, встречаться с людьми и нагружать мозг.

При этом Паркер советует новичкам не зацикливаться на проигрышах. Если партия закончилась неудачно, ее нужно оставить в прошлом и сосредоточиться на следующей раздаче.

Сам Айвор продолжает играть и спустя 86 лет после своей первой партии, считая, что именно необходимость постоянно думать, считать и наблюдать за людьми помогает ему оставаться в тонусе даже в 100 лет.

Ранее Неймар ответил на критику из-за участия в покерном турнире.

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