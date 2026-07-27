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Общество

Пьяные мужчины избили компанию подростков в Омске

В Омске троих мужчин задержали за избиение группы подростков

В Омске трое пьяных мужчин избили подростков из-за их внешности и были задержаны, сообщает УМВД по региону.

Инцидент произошел вечером 25 июля во дворе одного из домов на улице Химиков. По предварительным данным, между подростками и проходившими мимо мужчинами возникла ссора, которая переросла в потасовку.

В результате четверо несовершеннолетних в возрасте 12-13 лет получили телесные повреждения. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали троих местных жителей в возрасте от 19 до 35 лет и доставили их в отдел. По словам подростков, конфликт мог возникнуть из-за их внешнего вида.

«Изначально к нам подошел человек из другой компании и сказал: «Сейчас солевые будут бить патлатых» <...> Били [нас] руками и ногами по голове и по корпусу. Арматурой и ножом угрожали в лицо», — рассказали потерпевшие.

Они получили направления на судебно-медицинское обследование. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также роль каждого из участников. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Калининграде мужчина едва не проломил подростку голову из-за жаргонного слова.

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