В Калининграде мужчина едва не проломил подростку голову из-за жаргонного слова

В Калининграде мужчина жестоко избил 15-летнего школьника. Об этом стало известно «Клопс».

Инцидент произошел 19 июля у торгового центра на улице 9 Апреля. Подросток с друзьями играл в холле здания, когда к компании подошел мужчина с маленькой дочкой.

Конфликт начался после того, как один из мальчиков произнес жаргонное слово, что возмутило взрослого. Завязалась словесная перепалка, в ходе которой мужчина набросился на Андрея (имя изменено — прим. ред.).

На записи, которую предоставил отец пострадавшего, видно, как незнакомец тащит мальчика за шиворот, пинает, швыряет на асфальт и хватает за волосы. Именно друзья подростка сняли избиение на телефон и вызвали на место экстренные службы.

У школьника диагностировали сотрясение мозга, ушибы лба и всего тела, а на его голове были выдраны целые клоки волос. Обследование еще продолжается, есть вероятность, что несовершеннолетний также получил повреждения внутренних органов. Мать Андрея обратилась в полицию.

В УМВД по региону сообщили, что личность нападавшего установлена. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося, после проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в ХМАО толпа подростков избила мужчину из-за замечания.