Мужчина отрезал лапу домашней крысе и получил срок

Житель Сингапура Дженсон Нео приговорен к 15 месяцам условного срока за жестокое обращение с животными. По данным следствия, мужчина отрезал лапу у своей домашней крысы, пишет Mothership.

Как пишут СМИ, у крысы была травмирована передняя лапа. Нео, не имея ветеринарного образования, решил ампутировать ее самостоятельно, нанеся лишь обезболивающий крем без наркоза. Операция прошла без необходимой анестезии.

Кроме того, Дженсон поймал у дома пальмовую циветту и содержал ее как питомца около месяца, а затем попытался продать. Покупателями оказались сотрудники Национального паркового совета, замаскировавшиеся под клиентов. При задержании Нео попытался выпустить зверя на волю, но был схвачен.

Расследование также установило, что он незаконно забирал из природы и продавал других животных, включая змей, птиц, черепах и сумчатых летяг, заработав сотни долларов. Суд приговорил мужчину к 15 месяцам условного срока, назначил 70 часов общественных работ, а также обязал пройти психиатрическую экспертизу.

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