Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Мужчина отрезал лапу домашней крысе и получил срок

В Сингапуре мужчина отрез домашней крысе лапу и получил условный срок
Shutterstock/FOTODOM

Житель Сингапура Дженсон Нео приговорен к 15 месяцам условного срока за жестокое обращение с животными. По данным следствия, мужчина отрезал лапу у своей домашней крысы, пишет Mothership.

Как пишут СМИ, у крысы была травмирована передняя лапа. Нео, не имея ветеринарного образования, решил ампутировать ее самостоятельно, нанеся лишь обезболивающий крем без наркоза. Операция прошла без необходимой анестезии.

Кроме того, Дженсон поймал у дома пальмовую циветту и содержал ее как питомца около месяца, а затем попытался продать. Покупателями оказались сотрудники Национального паркового совета, замаскировавшиеся под клиентов. При задержании Нео попытался выпустить зверя на волю, но был схвачен.

Расследование также установило, что он незаконно забирал из природы и продавал других животных, включая змей, птиц, черепах и сумчатых летяг, заработав сотни долларов. Суд приговорил мужчину к 15 месяцам условного срока, назначил 70 часов общественных работ, а также обязал пройти психиатрическую экспертизу.

Ранее туристка попыталась сесть на хромого оленя и разозлила соцсети.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как подарить ребенку деньги на квартиру, чтобы при разводе жилье осталось только его собственностью
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!