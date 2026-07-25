«Надо было голову отрезать»: треш-блогер затоптал голубя ради контента

В Санкт-Петербурге треш-блогер затоптал голубя ради съемки контента. Об этом стало известно местному изданию 78.ru.
На видео, оказавшемся в распоряжении издания, видно, как компания молодых людей поймала птицу и избивает ее, ударяя ею по полу и прыгая на ней.
После этого поступка автор видео заявил, что рад произошедшему.
«Надо было ему еще голову отрезать», — заявил он.
Свои действия молодой человек мотивировал тем, что голуби якобы являются разносчиками инфекций.
Недавно 24-летнюю российскую треш-блогершу Лапу Хапу (настоящее имя — Домна Белявская) не смогли спасти после передозировки наркотиками. Произошедшее прокомментировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале. По ее словам, Лапа Хапа системно пропагандировала наркотики, снимала порнографию и различные хулиганские выходки. В частности, ради контента она целовалась с бездомными на улице.
Ранее экс-участницу «Дома-2» арестовали за «голую прогулку» по Москве.