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Культура

«Надо было голову отрезать»: треш-блогер затоптал голубя ради контента

В Петербурге компания молодых людей растоптала голубя на камеру
Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

В Санкт-Петербурге треш-блогер затоптал голубя ради съемки контента. Об этом стало известно местному изданию 78.ru.

На видео, оказавшемся в распоряжении издания, видно, как компания молодых людей поймала птицу и избивает ее, ударяя ею по полу и прыгая на ней.

После этого поступка автор видео заявил, что рад произошедшему.

«Надо было ему еще голову отрезать», — заявил он.

Свои действия молодой человек мотивировал тем, что голуби якобы являются разносчиками инфекций.

Недавно 24-летнюю российскую треш-блогершу Лапу Хапу (настоящее имя — Домна Белявская) не смогли спасти после передозировки наркотиками. Произошедшее прокомментировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале. По ее словам, Лапа Хапа системно пропагандировала наркотики, снимала порнографию и различные хулиганские выходки. В частности, ради контента она целовалась с бездомными на улице.

Ранее экс-участницу «Дома-2» арестовали за «голую прогулку» по Москве.

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