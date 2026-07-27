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Общество

Кладовки в Москве окупаются вдвое быстрее квартир, сообщили аналитики

ROITeam: срок окупаемости однушки достиг 25 лет, у кладовок — 8–14 лет
Нина Зотина/РИА «Новости»

Порог входа в коммерческий сегмент начинается от 200–400 тыс. руб. — это стоимость кладового помещения (келлера) в новостройке; пай в закрытом ПИФе недвижимости обойдется от 300 тыс. руб., машино-место — от 2,5 млн руб. (в среднем около 4 млн руб.), прямая покупка торгового или офисного помещения — от 15 млн руб.

Об этом «Газете.Ru» сообщили аналитики компании ROITeam.

Вход в жилой сегмент существенно дороже. Средняя цена студии — самого доступного формата — к середине 2026 года достигла 13,3 млн руб., однокомнатной квартиры — 17,9 млн руб. При покупке в ипотеку по рыночной ставке около 19–21% годовых только первоначальный взнос (от 20%) на студию потребует 2,7 млн руб. — это больше, чем полная стоимость кладового помещения или машино-места.

Например, сдача однокомнатной квартиры в Москве приносит 4,1–5,5% годовых, а срок окупаемости к маю 2026 года вырос почти до 25 лет: за год цена однушки выросла на 23,4% (до 17,9 млн руб.), тогда как аренда — лишь на 2,2% (до 60,5 тыс. руб. в месяц).

Малоформатная коммерческая недвижимость дает 7–12% годовых (в удачных локациях — до 20%), стрит-ретейл — около 9,5%, то есть окупается в среднем за 8–14 лет — вдвое-втрое быстрее квартиры.

По мнению аналитиков, именно этот разрыв объясняет рост спроса на малоформатную коммерческую недвижимость на 20% за последние два года: жилье дорожает быстрее аренды, растягивая окупаемость квартир до рекордных сроков, тогда как малые коммерческие лоты позволяют начать формировать арендный портфель с суммы, сопоставимой с банковским вкладом.

Ранее была подсчитана реальная переплата при разных видах ипотеки.

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