Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Невеста отменила свадьбу из-за поведения гостей и в тот же вечер вышла замуж за другого

В Индии невеста отменила свадьбу, но вышла замуж в тот же вечер
Pixabay

В Индии 24-летняя невеста отменила свадьбу, но все равно вышла замуж в тот же вечер, пишет газета Times of India.

По словам родственников, девушка решила отменить торжество из-за того, что несколько участников процессии жениха вели себя неподобающим образом по отношению к женщинам из семьи невесты, после чего конфликт быстро перерос в потасовку.

После вмешательства полиции стороны договорились отказаться от церемонии, а семья жениха согласилась вернуть подарки и компенсировать расходы. Однако при выходе из зала между участниками снова произошла стычка, в результате которой несколько человек получили легкие травмы и им оказали помощь.

Позже в тот же вечер невеста вышла замуж за другого мужчину, и церемония состоялась в том же месте. Обе стороны затем обратились в полицию, которая начала проверку.

Ранее в Турции свадебная вечеринка закончилась массовой стрельбой из-за песни.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Грядет кризис рождаемости? Почему мужская фертильность стремительно снижается в мире и России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!