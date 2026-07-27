Невеста отменила свадьбу из-за поведения гостей и в тот же вечер вышла замуж за другого

В Индии 24-летняя невеста отменила свадьбу, но все равно вышла замуж в тот же вечер, пишет газета Times of India.
По словам родственников, девушка решила отменить торжество из-за того, что несколько участников процессии жениха вели себя неподобающим образом по отношению к женщинам из семьи невесты, после чего конфликт быстро перерос в потасовку.
После вмешательства полиции стороны договорились отказаться от церемонии, а семья жениха согласилась вернуть подарки и компенсировать расходы. Однако при выходе из зала между участниками снова произошла стычка, в результате которой несколько человек получили легкие травмы и им оказали помощь.
Позже в тот же вечер невеста вышла замуж за другого мужчину, и церемония состоялась в том же месте. Обе стороны затем обратились в полицию, которая начала проверку.
Ранее в Турции свадебная вечеринка закончилась массовой стрельбой из-за песни.