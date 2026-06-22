В Турции вечеринка закончилась массовой стрельбой из-за песни, пишет Haber.

Инцидент произошел в городе Измир во время праздничного мероприятия, организованного по случаю предстоящей свадьбы. По данным местных СМИ, конфликт возник из-за выбора музыкальной композиции, после чего один из участников торжества открыл огонь из дробовика по собравшимся гостям.

В результате стрельбы ранения получили пять человек, среди которых оказался 14-летний подросток Аяз Чимен. После прибытия экстренных служб пострадавших доставили в медицинские учреждения. Несмотря на усилия врачей, спасти школьника не удалось.

Среди пострадавших также оказалась 45-летняя женщина. По информации следствия, она является супругой предполагаемого стрелка. Ее состояние оценивается как тяжелое, в связи с чем пациентку перевели в специализированную клинику.

После происшествия подозреваемый скрылся с места преступления. Сотрудники полиции организовали поисковую операцию и вскоре задержали мужчину в сельской местности.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая точные причины конфликта, который привел к вооруженному нападению во время праздничного мероприятия.

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