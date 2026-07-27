Суд конфисковал в доход государства имущество бывшего партнера Тимура Иванова

Суд конфисковал в доход РФ имущество экс-партнера Иванова на 1,37 млрд рублей

Симоновский суд Москвы конфисковал в доход государства активы экс-партнера бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова Сергея Бородина на сумму 1,37 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Конфисковать у Бородина имущество <...> полученное в результате совершения преступлений, в доход федерального бюджета РФ», — постановил суд.

Суд приговорил Бородина к 8 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей.

В марте сообщалось, что бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов после ознакомления со вторым уголовным делом, в рамках которого ему вменяли получение взяток на сумму свыше 1,3 млрд руб. и ряд иных преступлений, заявил о намерении заключить досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой.

Позже его признали виновным по делу о растрате 216 миллионов рублей и выводе свыше 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». Иванов получил 13 лет колонии.

Ранее суд вернул Тимуру Иванову дом с участком.