Жениху вонзили нож в сердце прямо на свадьбе в Красноярском крае

В Ачинске Красноярского края свадьба закончилась трагедией, пишет Mash.

10 июля во время торжества в кафе «Уют» между гостями молодоженов и компанией, отмечавшей юбилей, вспыхнул конфликт. Жених Семен вступился за друга, после чего один из участников ссоры достал нож и ударил его.

«Он (нападавший. — прим. ред.) забегает за машину, достает нож и идет обратно, целясь прямо в моего мужа, и ударяет ножом прямо в сердце», — рассказала РЕН ТВ невеста Юлия.

Пострадавшего доставили в больницу, позже санитарной авиацией перевезли в Красноярск. Врачи боролись за его жизнь, однако через девять дней его не стало. По словам Юлии, нападавший вскоре сам пришел в полицию, но провел под стражей всего 10 дней, а затем вышел на свободу.

Ранее женщина сходила на свадьбу к подруге и осталась инвалидом.