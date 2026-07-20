Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Женщина сходила на свадьбу к подруге и осталась инвалидом

SCMP: китаянка сходила на свадьбу к подруге и сломала позвоночник
Shutterstock/FOTODOM

В Китае женщина сходила на свадьбу к подруге и осталась инвалидом, пишет South China Morning Post.

Инцидент произошел в октябре 2023 года в провинции Хэнань. Девушка по фамилии Чжан была приглашена на свадьбу своей подруги в качестве подружки невесты.

Во время праздника Чжан вместе с несколькими мужчинами, большинство из которых были друзьями жениха, находилась в комнате для молодоженов. В какой-то момент один из гостей предложил остальным устроить «развлечение» — подбрасывать подружку невесты в воздух, используя простыню.

Первый раз участники смогли поймать девушку, но при втором броске не удержали ее. Чжан упала на пол и получила тяжелую травму. Пострадавшую доставили в больницу, где у нее диагностировали перелом поясничного позвонка. Позже судебно-медицинская экспертиза признала китаянку инвалидом.

Чжан подала иск против молодоженов и девяти гостей, потребовав компенсацию в размере $40 тысяч. Суд постановил, что жених и невеста несут ответственность как организаторы свадьбы, поскольку знали о происходящем и не остановили опасную забаву. Основной виновник, который и предложил подбрасывать китаянку, также был признан ответственным за случившееся.

Ранее мужчина женился через три дня после знакомства и пожалел об этом спустя девять дней.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Тестостерон — новый кофе? Зачем полмира колет гормон и чем это кончится для мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!