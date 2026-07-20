SCMP: китаянка сходила на свадьбу к подруге и сломала позвоночник

В Китае женщина сходила на свадьбу к подруге и осталась инвалидом, пишет South China Morning Post.

Инцидент произошел в октябре 2023 года в провинции Хэнань. Девушка по фамилии Чжан была приглашена на свадьбу своей подруги в качестве подружки невесты.

Во время праздника Чжан вместе с несколькими мужчинами, большинство из которых были друзьями жениха, находилась в комнате для молодоженов. В какой-то момент один из гостей предложил остальным устроить «развлечение» — подбрасывать подружку невесты в воздух, используя простыню.

Первый раз участники смогли поймать девушку, но при втором броске не удержали ее. Чжан упала на пол и получила тяжелую травму. Пострадавшую доставили в больницу, где у нее диагностировали перелом поясничного позвонка. Позже судебно-медицинская экспертиза признала китаянку инвалидом.

Чжан подала иск против молодоженов и девяти гостей, потребовав компенсацию в размере $40 тысяч. Суд постановил, что жених и невеста несут ответственность как организаторы свадьбы, поскольку знали о происходящем и не остановили опасную забаву. Основной виновник, который и предложил подбрасывать китаянку, также был признан ответственным за случившееся.

Ранее мужчина женился через три дня после знакомства и пожалел об этом спустя девять дней.