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Общество

В Москве мужчина похитил 6 млн рублей у женщины под предлогом лечения ее ребенка

Россиянка отдала 6 млн рублей на лечение больного ребенка, но осталась ни с чем
Shveyn Irina/Shutterstock/FOTODOM

В Москве мужчине предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он обманом получил от женщины более 6 млн рублей, пообещав организовать лечение ее ребенка в частной клинике, сообщает столичная прокуратура.

Как установили следователи, в начале сентября 2025 года обвиняемый узнал, что потерпевшая ищет медицинское учреждение для ребенка, и предложил помощь. Он передал ей поддельные документы с расчетом стоимости лечения, а затем организовал звонок якобы от представителя клиники, который подтвердил условия.

Чтобы убедить женщину, мужчина вел с ней переписку с разных аккаунтов — как от своего имени, так и от имени сотрудника медучреждения. Когда потерпевшая обратилась в клинику напрямую, выяснилось, что деньги туда не поступали. После этого обвиняемый перестал выходить на связь, а полученные средства потратил на погашение личных долгов.

Ведется следствие, ход дела находится на контроле прокуратуры.

Ранее российский пенсионер проигнорировал мошенников, но все равно отдал им 7,2 млн рублей.

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