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Психолог раскрыла, как скандинавская ходьба влияет на психику

Психолог Сальникова: скандинавская ходьба благотворно влияет психику
Hanna Yeremchuk/Shutterstock/FOTODOM

Скандинавская ходьба благотворно влияет на психику, причем дело даже не в мышцах, а в химии мозга. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила клинический психолог Дарья Сальникова.

«Это физическая нагрузка, которая активизирует мышцы и кровь, что влияет на наши гормоны в первую очередь. Такой вид спорта важен для головы, потому что гормональная система — фундамент нашей психики. Мы привыкли искать причину плохого настроения в мыслях, но это часто лишь следствие биохимии», — отметила специалист.

Скандинавская ходьба, по ее словам, нормализует уровень гормонов счастья (эндорфинов и серотонина), в то время как «залипание» в смартфоне, наоборот, снижает их уровень.

Главное в данном виде активности — это регулярность, добавила Сальникова.

Недавно французские ученые выяснили, что регулярные занятия скандинавской ходьбой могут существенно облегчить симптомы депрессии уже через пять недель. Особенно выраженный эффект наблюдался у людей с тяжелой формой заболевания.

Ранее врач рассказал, какая нагрузка оптимальна для сердца в 60 лет.

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