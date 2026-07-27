В итальянской тюрьме десятки человек отравились дымом при пожаре

RaiNews: более 20 человек отравились дымом при пожаре в тюрьме в Италии

Более 20 человек отравились дымом при пожаре в тюрьме в Италии, сообщает телеканал RaiNews.

По информации телеканала, не менее 23 человек госпитализировали с отравлением продуктами горения после пожара в тюрьме в Витербо в регионе Лацио. Среди пострадавших есть шесть сотрудников пенитенциарной полиции, они участвовали в эвакуации заключенных, все были госпитализированы.

Отмечается, что итальянские правоохранители не исключают умышленный поджог.

27 июля газета Le Parisien писала, что пожар на юго-западе Франции угрожает военным заводам в Бордо.

Огонь охватил окрестности Аркашонского залива и приближается к агломерации в регионе. Там находятся важные предприятия французской оборонной промышленности, в том числе объекты компаний Safran, Thales, Dassault и ArianeGroup. У последней в Бордо расположены в том числе заводы по производству топлива для баллистических ракет M51, завод, выпускающий двигатели для ракеты-носителя Ariane 6, и дочернее предприятие Roxel France, производящее двигательные установки для европейского ракетного и оружейного гиганта MBDA. Министерство вооруженных сил страны выделило силы и средства для обеспечения безопасности этих объектов.

Ранее дым от пожаров во Франции и Испании заволок чешское небо.