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Мужчине ввели 37 доз противоядий после того, как его укусила гремучая змея

Американца спасли благодаря 37 дозам противоядия после укуса гремучей змеи
Соцсети

В США мужчине ввели 37 доз противоядий после того, как его укусила гремучая змея, пишет LADBible.

Джейк Энтрупа из Калифорнии бегал по привычному маршруту вместе с собакой и не заметил змею, наступив на нее и получив укус. Действие яда проявилось практически сразу. По словам мужчины, спустя всего пару его минут зрение ухудшилось настолько, что он не мог разглядеть собственную руку перед лицом. Начались и другие неврологические симптомы.

На помощь случайно пришла медсестра, находившаяся неподалеку. Услышав крик, она подошла к пострадавшему и помогла ему сохранять спокойствие до приезда экстренных служб.

Джейка доставили в медицинский центр, где ему ввели 20 доз противоядия. Однако этого оказалось недостаточно, и пациента перевели в больницу Лос-Анджелеса. Там он получил еще 14 доз — в общей сложности врачам потребовалось 34 дозы противоядия.

В итоге мужчина провел три дня в отделении интенсивной терапии. Его мать рассказывала, что во время лечения у сына дергались глаза и тело — так яд воздействовал на нервную систему. Сейчас Джейк уже передвигается на костылях и продолжает восстанавливаться. Когда он сможет вернуться к занятиям спортом, пока неизвестно.

Сам спортсмен также отметил, что после укуса важно не поддаваться панике и как можно быстрее получить медицинскую помощь.

Ранее в Германии ядовитая змея укусила мужчину в лицо.

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