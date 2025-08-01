В Германии ядовитая змея укусила мужчину в лицо

В немецком городе Кайзерслаутерне 36‑летний мужчина попал в больницу после того, как гремучая змея укусила его в лицо. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел, когда мужчина попытался помочь другу пересадить рептилию в другой террариум. Он удерживал змею с помощью специальных крючков, но она выскользнула и укусила мужчину в лицо. Пострадавший потерял сознание. Владелец змеи вызвал скорую помощь. Медики доставили в больницу пациента, состояние которого оценивается, как критическое, но стабильное.

Владельцу гремучей змеи предъявлены обвинения в причинении телесных повреждений по неосторожности. Правоохранители выясняют, есть ли у него разрешение на содержание ядовитых животных.

До этого серьезные травмы после прогулки на свежем воздухе получил четырехлетний мальчик из Удмуртии. Две гадюки укусили его в обе ноги. В результате у пострадавшего произошла интоксикация из-за двойной дозы яда. Прибывшие на место медики направили ребенка в реанимацию. После оказания помощи его отправили на амбулаторное лечение.

Ранее гадюка укусила женщину в Подмосковье после того, как та наступила на нее.