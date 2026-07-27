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Россияне стали хуже переносить лактозу

Baza: число случаев вторичной лактазной недостаточности увеличилось в 4 раза
StockphotoVideo/Shutterstock/FOTODOM

Россияне стали чаще страдать от непереносимости лактозы, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на гастроэнтеролога Рустема Садыкова.

Отмечается, что ранее непереносимость лактозы считалась генетическим заболеванием, сейчас ее все чаще диагностируют как приобретенную. За последние пять лет число выявленных случаев вторичной лактазной недостаточности увеличилось в четыре раза.

По словам Садыкова, патология чаще встречается среди женщин в возрасте от 20 до 40 лет.

«Связано это с большей чувствительностью кишечника и ростом числа заболеваний ЖКТ, которые напрямую влияют на выработку фермента лактазы, из-за чего и возникает непереносимость», — пояснил гастроэнтеролог.

Авторы публикации сообщают, что 46% россиян страдают первичной лактазной недостаточности. В Северной Осетии, Дагестане и Чечне патология встречается у 80% населения.

Аналитики из «Честного знака» также подтверждают, что россияне стали чаще покупать растительное молоко, самым популярным является банановое.

27 июля гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов говорил, что нередко россияне принимают за непереносимость лактозы заболевание кишечника. После неприятной реакции и тревожных симптомов нужно обязательно пройти обследование, так как по-настоящему от непереносимости лактозы страдает не более 3% населения.

Ранее врач заявила, что молоко необходимо даже при непереносимости лактозы.

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