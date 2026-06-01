Врач раскрыла, стоит ли отказываться от молока из-за непереносимости лактозы

Непереносимость лактозы — это состояние, при котором в тонком кишечнике не хватает фермента лактазы, расщепляющего молочный сахар (лактозу) на глюкозу и галактозу. Оно может сопровождаться вздутием живота, метеоризмом, диареей, тошнотой или спастическими болями. Об этом в интервью RT сообщила эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Однако, по ее словам, полностью исключать молоко без должной замены не стоит.

«Может развиться системный дефицит кальция, так как молоко и молочные продукты — основной и легкоусвояемый источник этого вещества. Его нехватка ведет к снижению минеральной плотности костной ткани, что особенно опасно для женщин в постменопаузе и пожилых людей», — предупредила специалист.

При подозрении на непереносимость она посоветовала подтвердить диагноз у врача и подобрать безопасную диету: включить альтернативные источники кальция, перейти на безлактозное молоко или принимать лактазу в виде добавок.

Нутрициолог Екатерина Гузман до этого говорила, что обогащенный кальцием и витамином D соевый напиток может подойти в качестве альтернативы людям с непереносимостью лактозы. Она подчеркнула, что замена молока должна обеспечивать сопоставимое поступление ключевых нутриентов, а не только исключать сам продукт.

