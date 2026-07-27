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Россиян предупредили о риске спутать непереносимость лактозы с болезнью ЖКТ

Гепатолог Вялов: люди путают воспаление кишечника с непереносимостью лактозы
Shutterstock

Нередко россияне принимают за непереносимость лактозы заболевание кишечника. После неприятной реакции и тревожных симптомов нужно обязательно пройти обследование, так как по-настоящему от непереносимости лактозы страдает не более 3% населения, заявил НСН гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.

«У многих людей есть заболевания кишечника и нарушения микрофлоры, поэтому они испытывают дискомфорт от молочных продуктов. Это не какая-то непереносимость, а может быть даже проявление болезни и воспаления кишечника. Многие думают, что у них просто не переносится лактоза, а на самом деле надо идти сдавать анализы», — подчеркнул специалист.

Вялов также призвал учитывать, что в молочке лактозы не так уж и много — например, в сыре и кефире на 100 граммов продукта приходится лишь 0,5 грамма лактозы. То есть даже у людей с непереносимостью после употребления этих продуктов не будет никакой реакции.

Если же после посещения врача подтвердится непереносимость лактозы, то человеку нужно будет просто принимать две таблетки фермента лактазы, что уберёт все неприятные симптомы. В этом случае не придётся как-то себя ограничивать. Кроме того, сегодня есть много альтернативных продуктов, включая безлактозное и растительное молоко, заключил врач.

Нутрициолог Екатерина Гузман до этого говорила, что обогащённый кальцием и витамином D соевый напиток может подойти в качестве альтернативы людям с непереносимостью лактозы. Она подчеркнула, что замена молока должна обеспечивать сопоставимое поступление ключевых нутриентов, а не только исключать сам продукт.

Ранее врач заявила, что молоко необходимо даже при непереносимости лактозы.

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