Психолог рассказал, нормально ли скрывать партнера от близких

Утаивание партнера от своих родственников и друзей может быть тревожным сигналом, указывающим на наличие проблем в отношениях. Об этом РИАМО сообщил психолог Родион Чепалов.

По словам специалиста, попытки скрыть отношения от собственного близкого окружения является поводом открыто обсудить с партнером причины такого поведения.

«Главный критерий здоровых отношений — не количество совместных фотографий и не публичные признания, а ощущение, что партнер не является временным или «запасным» вариантом», — отметил он.

Психолог объяснил, что если одному из партнеров приходится постоянно скрывать свое существование в жизни избранника, а попытки обсудить этот вопрос заканчиваются отговорками, то проблема кроется в доверии и ощущении собственной значимости в отношениях.

Психолог, основатель Института семейной психологии Инна Мирная до этого говорила, что раздельный сон в паре постепенно перестает восприниматься как признак проблем. Согласно данным опросов, около трети россиян считают нормальным спать отдельно от партнера, а на практике так уже живут примерно 13% пар. В числе основных причин люди называют бытовой дискомфорт, прежде всего храп, из-за которого, по данным опросов, регулярно не высыпается значительная часть женщин.

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