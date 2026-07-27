США могут отказаться от основного принципа радиационной безопасности

AP: комиссия по ядерному регулированию США может отказаться от принципа ALARA

Комиссия по ядерному регулированию США (NRC) предложила отказаться от главного принципа радиационной безопасности As Low As Reasonably Achievable (ALARA, «максимально возможный низкий уровень»). Об этом пишет агентство Associated Press (AP).

Отмечается, что в настоящее время электростанции, академии и другие учреждения, использующие радиоактивные материалы, обязаны следовать принципу ALARA, то есть обеспечивать поддержание уровня радиационного облучения на минимально возможном уровне.

NRC предлагает отказаться от принципа ALARA, но при этом сохранить отдельный стандарт по предельному уровню радиационного облучения, то есть задать верхнюю границу облучения, разрешенную как для персонала, так и для окружающего населения.

Взамен основного принципа комиссия хочет ввести «поэтапный подход» — ряд мер, которые должны принимать предприятия в зависимости от потенциальной дозы радиации для своих сотрудников.

14 июля профессор кафедры безопасности жизнедеятельности Пермского Политеха, доктор медицинских наук Нина Вишневская рассказала, что красная смородина может способствовать выведению из организма некоторых радиоактивных соединений, попадающих с пищей, водой и воздухом. Такой эффект связан с высоким содержанием пектинов и йода.

Ранее МАГАТЭ оценило риски выброса радиации после ударов по иранской АЭС.