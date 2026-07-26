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Общество

МВД предупредило о новой схеме аферистов с «забытой» банковской картой

В МВД рассказали, как мошенники обманывают с помощью «забытой» банковской картой
Ilya Naymushin/Reuters

Мошенники начали использовать новую схему обмана, оставляя банковскую карту в банкомате, а затем обвиняя человека, который ее обнаружил, в краже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.

По данным ведомства, злоумышленник намеренно оставляет карту в устройстве, чтобы спровоцировать случайного прохожего на контакт с чужим платежным средством. После этого появляется человек, выдающий себя за владельца карты, нередко в сопровождении «свидетелей», обвиняет нашедшего карту в краже и требует «решить вопрос на месте».

В МВД также сообщили о другой распространенной схеме социальной инженерии. Аферисты звонят гражданам, представляясь сотрудниками банка, и заявляют, что счета якобы были заблокированы системой «Антифрод» из-за подозрений в причастности к деятельности дропперов, пытаясь таким образом получить доступ к деньгам или персональным данным жертвы.

До этого стало известно, что мошенники начали выдавать себя за ректоров, деканов и других представителей руководства вузов, чтобы обманывать студентов.

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