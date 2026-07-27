Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

В России анонсировали индексацию военных пенсий

Член ОП РФ Машаров: военные пенсии проиндексируют на 4% с 1 октября 2026 года
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

В России с 1 октября текущего года проиндексируют военные пенсии. Об этом журналистам РИА Новости рассказал член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Он отметил, что положение об увеличении пенсионных выплат было включено в закон о федеральном бюджете на 2026–2028 годы.

«Военная пенсия проиндексируется <...> на 4%. <...> Отмечу, что 4% — это предварительная цифра, окончательная может быть названа в сентябре 2026 года», — сказал Машаров.

По его словам, кабинет министров РФ может принять решение об увеличении коэффициента индексации, если фактическая инфляция по итогам года превысит прогнозируемую. В то же время член ОП обратил внимание, что размер военной пенсии напрямую не зависит от инфляции. Он привязан к росту денежного довольствия солдат, а также сотрудников силовых ведомств.

Специалист подчеркнул, что индексация выплат будет проведена автоматически. Это значит, что получателям не надо направлять никакие заявления в профильные структуры.

27 июля бывший сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин РФ Ольга Епифанова напомнила о праве россиян докупить стаж или индивидуальные пенсионные коэффициенты в случае их нехватки. Однако докупить можно не более половины требуемого стажа, то есть максимум 7,5 года.

Ранее в РФ выросло число регионов со средней пенсией более 30 тыс. рублей.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Грядет кризис рождаемости? Почему мужская фертильность стремительно снижается в мире и России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!