В России анонсировали индексацию военных пенсий

Член ОП РФ Машаров: военные пенсии проиндексируют на 4% с 1 октября 2026 года

В России с 1 октября текущего года проиндексируют военные пенсии. Об этом журналистам РИА Новости рассказал член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Он отметил, что положение об увеличении пенсионных выплат было включено в закон о федеральном бюджете на 2026–2028 годы.

«Военная пенсия проиндексируется <...> на 4%. <...> Отмечу, что 4% — это предварительная цифра, окончательная может быть названа в сентябре 2026 года», — сказал Машаров.

По его словам, кабинет министров РФ может принять решение об увеличении коэффициента индексации, если фактическая инфляция по итогам года превысит прогнозируемую. В то же время член ОП обратил внимание, что размер военной пенсии напрямую не зависит от инфляции. Он привязан к росту денежного довольствия солдат, а также сотрудников силовых ведомств.

Специалист подчеркнул, что индексация выплат будет проведена автоматически. Это значит, что получателям не надо направлять никакие заявления в профильные структуры.

27 июля бывший сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин РФ Ольга Епифанова напомнила о праве россиян докупить стаж или индивидуальные пенсионные коэффициенты в случае их нехватки. Однако докупить можно не более половины требуемого стажа, то есть максимум 7,5 года.

Ранее в РФ выросло число регионов со средней пенсией более 30 тыс. рублей.