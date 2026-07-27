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Общество

В трех регионах России запустят сервис льгот по карте «Мир» на «Госуслугах»

Вице-премьер Григоренко: на «Госуслугах» заработает сервис льгот по карте «Мир»
Асатур Есаянц/Sputnik/РИА «Новости»

В России в пилотном режиме с 1 августа запустят единый сервис по предоставлению льгот по карте «Мир». На первом этапе реализации проекта он будет доступен для жителей трех регионов страны – Ростовской и Тюменской областей, а также Башкортостана, передает Общественная Служба Новостей со ссылкой на сообщение вице-премьера — руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко.

По его словам, по карте, в частности, будут доступны скидки в аптеках, магазинах, музеях и театрах для льготных категорий населения, включая многодетные семьи, пенсионеров, инвалидов и студентов. Кроме того, можно будет воспользоваться льготными условиями проезда в общественном транспорте.

Чтобы активировать режим достаточно будет выбрать карту в личном кабинете, после чего автоматически в систему подгрузятся данные о статусе человека, которые будут подтверждать право на льготы, освобождая человека от необходимости предъявлять документы.

Новый сервис, по сути, предоставит жителям право выбирать между картой «Мир» или предъявлением бумажного документа, заключил вице-премьер.

До этого в Минпромторге РФ сообщали, что с сентября россияне смогут использовать мессенджер Max, чтобы подтвердить возраст, право на льготы и участие в программах лояльности торговых сетей. Подчеркивается, что техническую базу для проверки этих сведений при покупке должен будет обеспечить продавец. По данным ведомства, соответствующее постановление уже подписано.

Ранее в Госдуме напомнили, какие льготы положены предпенсионерам.

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