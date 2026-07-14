В России хотят ввести электронные свидетельства о рождении

Министерство юстиции России разработало законопроект, который позволит получать документы из органов ЗАГС в электронном виде. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как пояснили в Минюсте, сейчас при регистрации рождения или заключения брака заявителям выдают бумажные гербовые свидетельства. Законопроект предлагает ввести возможность получения всех документов в электронной форме.

«Новым документом, подтверждающим регистрацию акта, будет являться выписка из ЕГР ЗАГС. Она будет выдаваться как в электронном виде <...>, так и на бумажном носителе по просьбе заявителя», — отметили в ведомстве.

В Минюсте добавили, что такую электронную выписку можно будет предъявлять в российские организации и учреждения, не подключенные к системе межведомственного электронного взаимодействия, а также в органы иностранных государств. При этом бумажное свидетельство о рождении продолжат выдавать в обязательном порядке, поскольку оно удостоверяет личность ребенка до 14 лет.

В ведомстве подчеркнули, что нововведение сократит временные и финансовые издержки граждан, а также избавит их от необходимости хранить и носить с собой бумажные свидетельства.

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