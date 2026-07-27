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Общество

Москвичам спрогнозировали дожди, грозы и сильный порывистый ветер

Синоптик Ильин: Москву ожидает прохладная погода с дождями и грозами
Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Начало новой рабочей недели в столичном регионе отметится дождями и грозами. Особенно сильные осадки ожидаются в восточной части Московской области, сообщил RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, воздух в Москве днем нагреется максимум до +21…+23 градусов, по области до +19…+24 градусов. Сегодня прогнозируется также северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/с.

Сегодня ночью осадков не ожидается, а завтра, 28 июля, будет менее облачно. Температура воздуха будет колебаться от +15 до +17 градусов ночью, и от +24 до +26 градусов днем, иногда будет проглядывать солнце, отметил синоптик. В то же время на дневные часы он спрогнозировал местами кратковременные дожди с грозами, предупредив, что в это время порывы ветра будут достигать 11–16 м/с.

В среду, 29 июля, вновь прогнозируются дожди, местами – сильные. Ночью температура воздуха в столице будет варьироваться от +14 до +16 градусов, днем воздух максимум прогреется до +18…+20 градусов. Сопровождаться такая погода будет северо-западным ветром в 6–11 м/с и порывами до 15 м/с.

Ранее синоптик предупредила москвичей о частой смене погоды в конце июля.

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