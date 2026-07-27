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Врач предупредила об опасности долгих перелетов для женщин

Врач Аранович: долгие перелеты увеличивают риски возникновения тромбов у женщин
BLACKDAY/Shutterstock/FOTODOM

Авиаперелеты, которые длятся свыше трех часов, увеличивают риски возникновения тромбов. Особенно часто с такой проблемой сталкиваются женщины, принимающие гормональные препараты или контрацептивы. Об этом в разговоре с РИАМО предупредила заведующая терапией Юсуповской Больницы Элина Аранович.

«Основная опасность длительных перелетов — это риск тромбообразования. Длительная сидячая поза нарушает отток крови, возникает тяжесть и отеки нижних конечностей», — объяснила специалист.

Врач подчеркнула, что в такой ситуации также происходит выраженный застой крови в венах таза. При этом гормональные колебания или прием контрацептивов значительно увеличивают вероятность образования тромбов. Поэтому во время полета необходимо использовать компрессионные чулки и делать небольшие разминки.

Помимо этого, по словам эксперта, сухой воздух на борту негативно влияет на состояние кожи, глаз и волос. Для того чтобы минимизировать этот эффект, рекомендуется употреблять большое количество воды, а также отказаться от кофе и алкоголя.

Специалист также добавила, что женщины с хроническим дефицитом железа или климатическим синдромом могут столкнуться со снижением насыщения кислородом на фоне перепада высот.

Нутрициолог, основатель школы здоровья «Ресурс» Марина Жигульская до этого предупреждала, что перед полетом на самолете стоит избегать пищи, которая усиливает газообразование. При этом точный список продуктов индивидуален и зависит от реакций организма в каждом конкретном случае, но в целом к ним можно отнести бобовые, большие порции капусты, лук, свежую сдобу и газированные напитки.

Ранее россиянам дали советы, как облегчить перелет на самолете.

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