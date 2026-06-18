Россиянам дали советы, как облегчить перелет на самолете

Во время путешествия на самолете человек сталкивается с рядом стрессовых факторов, в числе которых низкая влажность воздуха, перепады давления и необходимость долго сидеть в одном положении. Для того чтобы авиаперелет не отразился негативно на самочувствии и здоровье, важно заранее к нему подготовиться. Об этом газете «Известия» рассказала эксперт в сфере функционального питания Ольга Гредусова.

Специалист напомнила, что в самолете могут возникать сухость слизистых, тяжесть в голове, повышенная усталость, заложенность ушей, а также боли в спине и конечностях.

«Чтобы помочь организму, необходимо выполнить ряд рекомендаций. Еще в самолете следует перевести часы на время назначения и постараться начать жить, в частности, спать, уже в новом режиме. Что касается питания, то лучше исключить алкоголь, тяжелую пищу. Выбирайте привычную еду, не вызывающую вздутие и другие проблемы с ЖКТ. Кофе лучше пить в те часы, когда необходимо бодрствовать», — объяснила она.

Эксперт также напомнила о необходимости двигаться во время полета. Рекомендуется вставать со своего места и ходить каждые 1-2 часа, а при нахождении в кресле следует вращать стопами, напрягать икры и разминать голеностопы.

По словам специалиста, избежать серьезного стресса организму помогут биологически активные добавки (БАДы). Она подчеркнула, что стоит принимать мелатонин, который способствует быстрой перестройке режима сна при смене часовых поясов. Работу нервной системы и мышц поможет поддерживать магний, также снижающий напряжение и облегчающий адаптацию к нагрузке.

Для того чтобы любые авиаперелеты не становились тяжелым испытанием для организма, рекомендуется вести системную работу со сном, питанием и физической активностью еще до поездки. Гредусова посоветовала всегда полноценно питаться, высыпаться, регулярно двигаться и принимать БАДы.

Нутрициолог и основатель школы здоровья «Ресурс» Марина Жигульская до этого рассказала «Газете.Ru», что за пару часов до выезда или посадки на самолет следует внимательнее относиться к выбору пищи, в том числе отказаться от употребления сдобы, капусты и газированных напитков.

Ранее россиянам объяснили, чем занять ребенка в полете.