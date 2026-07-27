У задержанного в Хабаровске агента Новой Зеландии нашли около 20 пачек с долларами

ФСБ нашла $100 тысяч у жителя Хабаровска, шпионившего в пользу Новой Зеландии

У жителя Хабаровска, обвиненного в шпионаже в пользу Новой Зеландии, обнаружили конверт с американской валютой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео, распространенное Центром общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

На видео ФСБ показан обыск в квартире у россиянина, где обнаружен конверт в котором хранилось около 20 пачек с долларами, каждая из которых подписана номиналом 5 тысяч. Таким образом, общая сумма найденной валюты составляет по меньшей мере $100 тыс.

Кроме того, на видео продемонстрирован сервант, в котором можно увидеть макеты техники Германии и Японии.

27 июля в ФСБ сообщили о задержании хабаровчанина, шпионившего для разведки Новой Зеландии, которая входит в альянс разведок «Пять глаз» (Five Eyes) с участием США, Великобритании, Канады и Австралии. Иностранная разведка пыталась заполучить информацию о военном и военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее задержанная ФСБ россиянка призналась в намерении совершить теракт в Москве.