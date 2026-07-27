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Общество

В Москве мужчина ранил ножом охранника ЖК за просьбу переставить автомобиль

В Москве охранник получил ножевое ранение в ходе конфликта с водителем
Global Look Press

В Москве конфликт на парковке жилого комплекса закончился поножовщиной, пишет mk.ru.

Днем 25 июля на территории ЖК на улице Мосфильмовской между охранником и водителем произошла ссора. По словам очевидцев, первый попросил последнего переставить автомобиль, который мешал проезду и был припаркован с нарушением.

В ответ автомобилист повел себя агрессивно и набросился на оппонента. Началась потасовка, в ходе которой мужчина ударил охранника ножом. 35-летнему пострадавшему оказали помощь и доставили в больницу с открытой раной бедра. Врачи прооперировали его, сейчас он находится под наблюдением медиков.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в Челябинской области мужчина с двумя ножами угрожал соседу и поджег его баню.

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