ФСБ задержала жителя Хабаровска по подозрению в государственной измене

ФСБ сообщила о задержании жителя Хабаровска, шпионившего для Новой Зеландии

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали жителя Хабаровска, которого подозревают в шпионаже в пользу Новой Зеландии. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о мужчине 1971 года рождения, он является гражданином России.

Отмечается, что хабаровчанин по собственной инициативе с целью получения финансовой выгоды связался с представителями службы безопасности и разведки Новой Зеландии, которая входит в альянс разведок «Пять глаз» (Five Eyes) с участием США, Великобритании, Канады и Австралии.

Мужчина посредством иностранных почтовых сервисов и мессенджеров передал иностранной разведке информацию, которая могла быть использована против безопасности России, уточнили в ФСБ.

В отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о государственной измене (статья 275 УК РФ). В настоящее время он находится под стражей.

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