Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

ФСБ задержала жителя Хабаровска по подозрению в государственной измене

ФСБ сообщила о задержании жителя Хабаровска, шпионившего для Новой Зеландии
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали жителя Хабаровска, которого подозревают в шпионаже в пользу Новой Зеландии. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о мужчине 1971 года рождения, он является гражданином России.

Отмечается, что хабаровчанин по собственной инициативе с целью получения финансовой выгоды связался с представителями службы безопасности и разведки Новой Зеландии, которая входит в альянс разведок «Пять глаз» (Five Eyes) с участием США, Великобритании, Канады и Австралии.

Мужчина посредством иностранных почтовых сервисов и мессенджеров передал иностранной разведке информацию, которая могла быть использована против безопасности России, уточнили в ФСБ.

В отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о государственной измене (статья 275 УК РФ). В настоящее время он находится под стражей.

ФСБ обратила внимание граждан России на то, что за совершение госизмены предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с законодательством страны вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее стало известно о срыве теракта против участника СВО в Ставропольском крае.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 27 июля. Новая мера поддержки для женщин с детьми, схема с «заблокированной» картой и миф о дубе Петра I
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!