Мужчин в РФ призвали активнее проходить один вид диспансеризации

Российским мужчинам стоит активнее проходить репродуктивную диспансеризацию, считает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Его слова передает РИА Новости.

Как отметил глава профильного ведомства, оценка репродуктивного здоровья включена в программу общей диспансеризации.

«Мужчинам нужно активнее самостоятельно проявить инициативу, потому что видим, что пока женщины более активны, чем мужская часть населения», — сказал Мурашко.

В мае журнал Nature Communications опубликовал исследование ученых из Автономного университета Барселоны, согласно результатам которого белок SIRT7 может защитить мужскую репродуктивную систему от возрастных изменений. По словам специалистов, SIRT7 играет важную роль в поддержании стабильности генома половых клеток и сохранении качества спермы с возрастом. Авторы работы считают, что данное открытие может помочь лучше понять причины возрастного бесплодия у мужчин и в перспективе привести к разработке новых методов его профилактики. Кроме того, исследователи рассчитывают, что в будущем удастся определить роль SIRT7 в защите половых клеток от повреждений, вызванных химиотерапией и иными факторами.

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