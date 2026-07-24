В Томской области собака вцепилась в лицо ребенку

В Томской области возбудили уголовное дело после нападения соседской собаки на ребенка, пес разорвал пострадавшей губу. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в селе Тимирязевское, по данным портала Tomsk.ru, девочка шла по улице и наклонилась, чтобы почесать ногу. В этот момент сын соседа, гулявшей с собакой дал псу команду «фас».

Животное набросилось на пострадавшую и укусило ее за лицо. По словам матери девочки, пес напополам разорвал ей губу. После случившегося девочка боится выходить из дома, испытывает трудности с приемом пищи и речью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

До этого в Подмосковье два американских булли напали на пятилетнего мальчика. Пострадавшего госпитализировали с укушенными ранами. Владелец псов заявил, что они прорыли подкоп под забором и сбежали.

Ранее собака напала на семилетнего внука Дарьи Донцовой.