Россиянам напомнили о праве на досрочный выход на пенсию в 45-50 лет

«Объясняем.рф»: россияне могут досрочно выйти на пенсию в 45-50 лет

Ряд категорий россиян могут оформить страховую пенсию досрочно в 45–50 лет. Об этом сообщает портал «Объясняем.рф» со ссылкой на статью 30 федерального закона № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Право на досрочный выход на пенсию имеют работники вредных и опасных производств, граждане с длительным трудовым стажем, жители Крайнего Севера, а также медики, учителя и представители творческих профессий.

Для работников особо опасных производств пенсионный возраст составляет 50 лет для мужчин и 45 лет для женщин, для остальных вредных производств — 55 и 50 лет соответственно. При этом необходимо иметь не менее 30 пенсионных баллов.

Мужчины со стажем не менее 42 лет и женщины со стажем 37 лет могут выйти на пенсию на два года раньше установленного срока, но не ранее 60 и 55 лет соответственно. Жители Крайнего Севера получают такое право после 15 лет работы в северных регионах или 20 лет — в приравненных местностях.

Для медиков, педагогов и творческих работников действуют специальные условия. Врачам необходимо отработать 25 лет в сельской местности или 30 лет в городе, учителям — 25 лет, а артистам — от 15 до 30 лет в зависимости от вида деятельности.

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