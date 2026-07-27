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Россиянам напомнили о праве на досрочный выход на пенсию в 45-50 лет

«Объясняем.рф»: россияне могут досрочно выйти на пенсию в 45-50 лет
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Ряд категорий россиян могут оформить страховую пенсию досрочно в 45–50 лет. Об этом сообщает портал «Объясняем.рф» со ссылкой на статью 30 федерального закона № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Право на досрочный выход на пенсию имеют работники вредных и опасных производств, граждане с длительным трудовым стажем, жители Крайнего Севера, а также медики, учителя и представители творческих профессий.

Для работников особо опасных производств пенсионный возраст составляет 50 лет для мужчин и 45 лет для женщин, для остальных вредных производств — 55 и 50 лет соответственно. При этом необходимо иметь не менее 30 пенсионных баллов.

Мужчины со стажем не менее 42 лет и женщины со стажем 37 лет могут выйти на пенсию на два года раньше установленного срока, но не ранее 60 и 55 лет соответственно. Жители Крайнего Севера получают такое право после 15 лет работы в северных регионах или 20 лет — в приравненных местностях.

Для медиков, педагогов и творческих работников действуют специальные условия. Врачам необходимо отработать 25 лет в сельской местности или 30 лет в городе, учителям — 25 лет, а артистам — от 15 до 30 лет в зависимости от вида деятельности.

С 1 августа ряд пенсионеров получит прибавку к выплатам. В зависимости от категории получателя перерасчет составит от нескольких сотен рублей до почти десяти тысяч. Сколько составит прибавка к пенсии в каждом конкретном случае, из чего она складывается и как ее получить — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали об одной существенной надбавке к пенсии.

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