Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Французская полиция задержала четырех подозреваемых по делу о пожарах в Жиронде

Прокуратура Бордо сообщила о задержании 4 мужчин из-за пожаров в Жиронде
Sarah Meyssonnier/Reuters

Во французском департаменте Жиронда задержаны четыре человека в связи с пожарами, охватившими регион. Об этом сообщает CNews со ссылкой на прокурора Бордо.

Одного из задержанных, 26-летнего мужчину, взяли под стражу в Лакано. По данным прокуратуры, он курил и разжигал мангал рядом с лагерем в четверг вечером, несмотря на действовавший межведомственный запрет. Его поместили под судебный надзор, суд назначен на 25 января 2027 года.

В Лормоне в ночь с пятницы на субботу задержали 33-летнего мужчину, который умышленно поджег кустарники. Задержанный работает фельдшером и на момент преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Его передадут в суд в воскресенье.

В субботу утром в Ла-Тест-де-Бюш задержали двух мужчин 19 и 21 лет за запуск фейерверков в сторону скоростной трассы и равнины Бонневаль. Ранее они не привлекались к ответственности. Им предъявлены обвинения, в среду состоится суд по делу о создании угрозы для жизни других людей.

По данным местных властей, за последние дни в регионе было зафиксировано несколько крупных возгораний, в тушении которых участвуют более 500 пожарных. Прокуратура подчеркнула, что подобные действия в условиях высокой пожароопасности являются преступной халатностью и будут строго наказываться.

С начала года в регионе уже возбуждено более 20 дел по фактам нарушения противопожарных правил.

Ранее во Франции сократили один этап «Тур де Франс» на фоне пожаров.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 25 июля. Предложение Токаева по Украине, рекордное число кредитов у россиян и цены на развод
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!